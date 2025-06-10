Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anna Tikhomirova'yı Kadrosuna Kattı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon planlaması çerçevesinde smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Anna Tikhomirova'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın'a hoş geldin, Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Spor