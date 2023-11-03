Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Limit Sensin Aydın' Koşu Etkinliği Düzenliyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları 'Limit Sensin Aydın' koşu etkinliğine davet etti. Uluslararası koşu etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirilecek ve sporcular şehrin doğal güzellikleriyle tanışacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda 'Limit Sensin Aydın' koşu etkinliği düzenliyor. 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda yapılacak uluslararası koşu etkinliğinde dereceye girenler ödüllendirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yaştan vatandaşı Kuşadası'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşmaya davet ederek, "Vatandaşlarımız bu muhteşem etkinlikle hem spor yapacak hem de Aydınımızın güzelliklerini keşfederek keyifli bir gün geçirecek" dedi.

'Limit Sensin Aydın' koşu yarışında 4 Kasım Cumartesi günü kit dağıtımı yapılacak. Koşu yarışı ise 5 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Yarışma Kuşadası'nın tanıtımına katkı sunarken, aynı zamanda katılımcılara şehrin doğal güzellikleri ile tanışma şansını da sunacak. Detaylı bilgiye, ' www.limitsensinaydin.org' internet sitesinden ulaşılabilecek.