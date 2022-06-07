Aydın BŞB filesinde ayrılık - Haberler

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Aydın BŞB filesinde ayrılık

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Aydın BŞB filesinde ayrılık

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon kadro planlaması devam ederken deneyimli oyuncuyla yollar ayrıldı. Önceki sezon başında Galatasaray HDI Sigorta'dan mavi-beyazlı takıma transfer olan 1.90 boyundaki orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu, Aydın temsilcisine veda etti. 35 yaşındaki voleybolcu kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Ergül Avcı Aydın Spor Haberler

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