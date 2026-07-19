Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde iki oyuncuyla anlaştı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'ne düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde iki oyuncuyla el sıkıştı. Mavi-beyazlılar, PTT Spor'dan eski pasörü Duygu Düzceler'i (36) yuvaya döndürürken, iç transferde libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosunda tuttu. İki voleybolcuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Aydın ekibinde 2018-2022 yılları arasında görev yapan Duygu, 4 yıl sonra kulübe döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı