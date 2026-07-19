Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde iki oyuncuyla anlaştı
Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT Spor'dan eski pasörü Duygu Düzceler'i transfer ederken, libero İlarya Zararsız ile sözleşme yeniledi. İki oyuncuyla 1'er yıllık imza atıldı.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'ne düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferde iki oyuncuyla el sıkıştı. Mavi-beyazlılar, PTT Spor'dan eski pasörü Duygu Düzceler'i (36) yuvaya döndürürken, iç transferde libero İlarya Zararsız'ı (27) kadrosunda tuttu. İki voleybolcuyla da 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Aydın ekibinde 2018-2022 yılları arasında görev yapan Duygu, 4 yıl sonra kulübe döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon geçirmeleri temenni edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı