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Aydın 112 Acil Çağrı Merkezi Ekibi, Kamu Spor Oyunları'nda İkinci Oldu

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Aydın Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen kamu spor oyunlarında masa tenisi branşında gösterdiği başarı ile 2. olarak bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük illeri arasında yer alan Aydın'da başarılı hizmetlere imza atan Aydın Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri sadece acil durumlarda değil spor faaliyetlerinde de başarıları ile göz doldurdu. 8 bin 116 kilometrekare alana sahip Aydın'ın 17 ilçesi yüzde 90'ı kırsalda 671 mahallesinde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri kamu kurumları arasında düzenlenen turnuvada 2. oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ikincisi düzenlenen kamu spor oyunları, masa tenisi branşında büyük bir heyecana sahne oldu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada kadınlar kategorisinde 3, erkekler kategorisinde ise 5 takım mücadele etti.

Turizm sezonunun yoğun olduğu yaz aylarında il nüfusunun 3 katı insana hizmet veren ve başarılı çalışmaları ile göz dolduran Aydın Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan takım turnuvada 2. oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü takımı 01-06 Ekim 2024 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan bölge finallerine katılacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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