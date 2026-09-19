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Aycan Kurtcan, Balkan Masterler'de yüksek atlamada 1,40 metreyi geçerek şampiyon oldu

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Aycan Kurtcan, Balkan Masterler'de yüksek atlamada 1,40 metreyi geçerek şampiyon oldu
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İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, Romanya'nın Craiova kentindeki 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 1,40 metrelik derecesiyle Balkan şampiyonu oldu. 58 yaşındaki Kurtcan, 55 yaş kategorisinde yarıştığı şampiyonayı sezonun en keyifli pist yarışı olarak niteledi.

İzmirli master atlet Aycan Kurtcan, Romanya'da düzenlenen 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada 1,40 metrelik derecesiyle kürsünün zirvesinde yer aldı.

58 yaşındaki Kurtcan'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türk atletizminde "uçan kız" lakabıyla tanınan 58 yaşındaki Aycan Kurtcan, Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenen 35. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda 55 yaş kategorisinde yarıştı.

Şampiyonanın ikinci hakkında 1,40 metreyi başarıyla geçen Kurtcan, Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurtcan, Balkan Şampiyonası'nın sezonun son, en keyifli ve en zevkli pist yarışı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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