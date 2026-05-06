VakıfBanklı Ayça: Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım

Vakıfbank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıktan sonra duygularını paylaştı ve Türk kadınlarının başarabileceği her şeyi vurguladı.

VAKIFBANK'IN tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, "Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım. Hayalimin çok ötesinde oldu. Çok mutluyum. Forma numaram kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandım" dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi Kupası'nı 7'nci kez müzesine götüren VakıfBank'ta 30 yaşındaki tecrübeli libero Ayça Aykaç Altıntaş, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kariyerinde forma numarası (5) kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığını vurgulayan Ayça Aykaç Altıntaş, "Uyanamadım açıkçası çünkü eğlenmeye gittik, geç saatlere kadar. 3 saat uyudum. Uyandığımda da "neredeyim, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz?" oldum. Birkaç gün sürer bence idrak etmesi. Böyle bir final hayalini kursam, bu kadarını kuramazdım. Hayalimin çok ötesinde oldu. Çok mutluyum. Forma numaram kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandım" diye konuştu.

'TÜRK KADINININ İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK'

Takımdan çok güzel anılar biriktirerek ayrıldığını belirten Ayça Aykaç Altıntaş, "Çok güzel anılar biriktirdim. Teşekkür ediyorum her şey için. Hepimiz ağladık. Gerçekten uzun yıllardır beraber forma şansı bulduğum arkadaşlarım var. Türk kadınının isterse başaramayacağı bir şey yok" ifadelerinde bulundu.

'EN İYİ KATKIYI VERMEYE ÇALIŞTIK'

Şampiyonluk yolunda takımın en iyi şekilde mücadele ortaya koyduğuna vurgu yapan 30 yaşındaki libero, sözlerini şöyle noktaladı:

"Hepimiz performans olarak takımımıza elimizden gelenin en iyi katkıyı vermeye çalıştık. Elimizden gelen en iyi şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımın eline, emeğine sağlık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
