AYBÜ Spor Kulübü Binicilik Takımı, Nevruz Kupası'ndan 5 kupayla döndü

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Spor Kulübü Binicilik Takımı, 21-22 Mart tarihlerinde düzenlenen Nevruz Kupası Engel Atlama Yarışmaları'nı 5 kupayla tamamladı.

Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon, Ankara'da Ahal Teke Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Farklı kulüplerden çok sayıda sporcunun katıldığı yarışmalarda, sporcular parkurlarda derece elde edebilmek için mücadele etti.

Yarışmalarda AYBÜ adına mücadele eden sporculardan Defne Turasan, "Charlett 21" isimli atıyla gösterdiği performansla 4 kupa kazanarak organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Turasan'ın farklı kategorilerde elde ettiği dereceler, takımın genel başarısında önemli rol oynadı.

Takımın bir diğer sporcusu Abdurrahman Serenli ise "Kiantha" isimli atıyla yarışmalarda 1 kupa kazanarak üniversitenin toplam kupa sayısını 5'e çıkardı.

Takım antrenörü Bahar Özsoy, yaptığı açıklamada, elde edilen başarının planlı ve disiplinli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, sporcuların performansından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sporcular ve antrenörler, desteklerinden dolayı AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
