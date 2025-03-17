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Aybige Feride Üstündağ, Berlin'de U11 Masa Tenisi Şampiyonu Oldu

Aybige Feride Üstündağ, Berlin'de U11 Masa Tenisi Şampiyonu Oldu
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Muğlalı genç sporcu Aybige Feride Üstündağ, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen ITTF WTT Youth Contender turnuvasında U11 kategorisinde şampiyonluk elde etti. Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi olan Aybige, ailesi, antrenörleri ve destekçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Muğlalı genç sporcu Aybige Feride Üstündağ, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ITTF WTT Youth Contender turnuvasında U11 şampiyonu oldu.

14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşen masa tenisi turnuvasında rakiplerini geride bırakan şampiyonluğa ulaşan Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi ve Milli Sporcu Aybige Feride Üstündağ Muğla'yı gururlandırdı. Konu ile ilgili Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Genç sporcunun büyük başarısı, ailesi, antrenörleri ve tüm destekçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Aybige'nin gelecekte Milli Forma ile yeni zaferler kazanmasını temenni ediyoruz. Bu önemli başarıdan dolayı Aybige Feride Üstündağ'ı, ailesini ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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