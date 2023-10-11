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Ertelendi haberlerini kesin bir dille yalanlayan Beşiktaş, seçime gideceği tarihi resmen verdi

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılında yapılacağı iddialarını yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın en geç 2023 yılının Aralık ayında gerçekleştirileceği belirtildi.