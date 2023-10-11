Ertelendi haberlerini kesin bir dille yalanlayan Beşiktaş, seçime gideceği tarihi resmen verdi
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Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılında yapılacağı iddialarını yalanladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın en geç 2023 yılının Aralık ayında gerçekleştirileceği belirtildi.
Süper Lig devi Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın mayıs ayında yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak bir açıklama yaptı.
ERTELENDİ HABERLERİNİ YALANLADILAR
Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığına değinildi.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Yazılı, görsel ve dijital medyada Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayına erteleneceği yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.
6 Ekim 2023 tarihinde kamuoyuna duyurduğumuz üzere; Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı en geç aralık ayı başında gerçekleştirilecektir.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 2024 yılının mayıs ayında yapılacağı yönünde medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini; Kongre Üyelerimizden, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica eder;
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı tarihin belirlenmesi hususunda Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda çalışmaların ve görüşmelerin devam ettiğini belirtiriz."