AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanacak olan çeyrek final müsabakaları 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Galip gelen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek.
AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) düzenlenen kura çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.
Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak.
Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalar sonunda galip gelen 4 takım, Dörtlü Finale yükselecek.
Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oldu:
Kadınlar:
Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor
Türk Hava Yolları-Kuzeyboru
Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor
VakıfBank-Çukurova Belediyespor
Erkekler:
Ziraat Bankkart-Spor Toto
Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta
Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor
Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor