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AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanacak olan çeyrek final müsabakaları 13-14 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Galip gelen 4 takım Dörtlü Finale yükselecek.

AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 voleybol sezonu çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunda (TVF) düzenlenen kura çekimine TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.

Kupa Voley'de çeyrek final müsabakaları erkeklerde 13 Şubat, kadınlarda ise 14 Şubat'ta oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalar sonunda galip gelen 4 takım, Dörtlü Finale yükselecek.

Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oldu:

Kadınlar:

Fenerbahçe Opet-Sarıyer Belediyespor

Türk Hava Yolları-Kuzeyboru

Eczacıbaşı Dynavit-Nilüfer Belediyespor

VakıfBank-Çukurova Belediyespor

Erkekler:

Ziraat Bankkart-Spor Toto

Arkas Spor-Galatasaray HDI Sigorta

Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor

Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Ahmet Göksu voleybol Sigorta Spor Güncel Haberler

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