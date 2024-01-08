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Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek yeni yılın ilk galibiyetini aldı

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek yeni yılın ilk galibiyetini elde etti. Maç, Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynandı ve 110 dakika sürdü.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Mavi beyazlılar yeni yılın ilk galibiyetini aldı.

Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu

Hakemler: Tuncay Kandermir, Halit Cerid

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Nikitin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı)

Setler:

1.Set: 29-27 (Develi Belediyespor lehine)

2.Set: 26-24 (Develi Belediyespor lehine)

3.Set: 33-31 (Develi Belediyespor lehine)

Süre: 110 dakika (38, 31, 41) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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