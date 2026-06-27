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Formula 1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın

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Formula 1'de sezonun 8. yarışı Avusturya Grand Prix'sine George Russell ilk sıradan başlayacak. Sıralama turlarında 1.06.113'lük derece yapan Britanyalı pilot, kariyerinin 11. pole pozisyonunu elde etti. Ferrari pilotu Leclerc ikinci, Hamilton ise üçüncü sırada yer aldı. Yarın TSİ 16.00'da yapılacak yarışta Russell zirve için mücadele edecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1.06.113'lük derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell, F1 kariyerinde 11. pole pozisyonunu elde etti.

Büyük Britanyalı sürücünün 0.236 saniye arkasında yer alan Monakolu pilot Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.295 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Ferrari) ise üçüncü sırayı aldı.

Avusturya Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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