Avustralya tarih yazdı! Dev takımı turnuvanın dışına itip tur atladılar, halk meydanlara akın etti

Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa ve Avustralya son 16 turuna yükseldi. Avustralya, kupanın gizli favorisi Danimarka'yı mağlup edip son 16'ya kaldı. Avustralya'da sabaha karşı olmasına rağmen vatandaşlar kutlamalar için sokaklara akın etti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka karşılaştı. Fransa'dan 4 gol yedikten sonra önce Tunus'u bu akşam da Danimarka'yı aynı skorla 1-0 yenen Avustralya, Dünya Kupası'nda üst tura çıktı. Vikingileri evine yolladı.

LECKIE ATTI

Kazananın gruptan çıkacağı karşılaşmada Avustralya Danimarka'yı Mathew Leckie'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Avustralya adını son 16 turuna yazdırdı.

SOKAKLARA AKIN ETTİLER

Avustralya tur atladıktan sonra vatandaşlar sokaklara akın etti. Sabaha karşı olmasına rağmen çılgınlar gibi kutlama yaptılar.