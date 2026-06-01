Haberler

Avustralya Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakibi Avustralya'nın 26 kişilik aday kadrosu duyuruldu. İlk maç 7 Haziran'da Vancouver'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden Avustralya'nın 26 kişilik aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında TSİ 07.00'da Kanada'nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadı'nda Avustralya ile karşılaşacak. Avustralya'nın 26 kişilik aday kadrosu da duyuruldu.

Avustralya'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Patrick Beach (Melbourne City FC), Paul Izzo (Randers FC), Mathew Ryan (Levante UD)

Defans: Aziz Behich (Melbourne City FC), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City AFC), Alessandro Circati (Parma FC), Milo Degenek (APOEL FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City FC), Kai Trewin (New York City FC)

Orta Saha: Cameron Devlin (Heart of Midlothian FC), Ajdin Hrusti (Heracles Almelo), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Connor Metcalfe (FC St. Pauli), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O'Neill (New York City FC)

Forvet: Nestory Irankunda (Watford FC), Mathew Leckie (Melbourne City FC), Awer Mabil (CD Castelln), Mohamed Touré (Norwich City FC), Nishan Velupillay (Melborne Victory FC), Cristian Volpato (US Sassuolo), Tete Yengi (FC Machida Zelvia) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler

Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip! Kullanıcılar ikiye bölündü
İşte Osimhen'i isteyen takım! Çuvalla parayı verip alacaklar

Korkulan oldu! Tarihe geçerek gidiyor
İBB davası 9 gün aranın ardından yeniden başladı

İBB davası 9 gün aranın ardından yeniden başladı
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?

Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi

Arda Kural aşk orucunu bozdu! İşte öpmelere doyamadığı sevgilisi
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar

Dünya Kupası için aldığı karar çok konuşulur
Burak Yılmaz Fransa yolcusu! Tarih yazdığı lige geri dönüyor

Bomba patladı! Tarih yazdığı takıma hoca olarak dönüyor