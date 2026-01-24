Haberler

Avustralya Açık'ta Sinner ve Anisimova, 4. tura çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve ABD'li Amanda Anisimova, 4. tura yükseldi. Sinner, son şampiyon olarak ilerlerken, Anisimova da güçlü rakibini mağlup etti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve ABD'li Amanda Anisimova, 4. tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 7. günü, sabah seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İtalyan Sinner, ABD'li Eliot Spizzirri'yi 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı.

Sinner, 4. turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşti.

5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac'ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton da Valentin Vacherot'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

ABD'li seribaşı kadın raketlere 2 set yetti

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns'ü 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva'yı 6-3 ve 6-2, 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de Çek Karolina Pliskova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Pegula ve Keys, 4. turda birbiriyle eşleşti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti