Haberler

Avustralya Açık'ta Zverev, de Minaur, Paolini ve Andreeva üçüncü tura çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alexander Zverev, Alex de Minaur, Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva 3. tura yükseldiler. Turnuvanın dördüncü gününde heyecan dolu maçlar yaşandı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve Avustralyalı Alex de Minaur ile İtalyan Jasmine Paolini ve Rus raket Mirra Andreeva üçüncü tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın dördüncü gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Alman raket Alexander Zverev, Fransız rakibi Alexandre Müller'i 6-3, 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek 3. tura adını yazdırdı.

6 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Sırp raket Hamad Medjedovic'i 6-7, 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Paolini ve Andreeva, 3. tura çıktı

Tek kadınlarda iki kez grand slam finali oynayan 7 numaralı seribaşı İtalyan tenisçi Jasmine Paolini, Polonyalı rakibi Magdalena Frech'i 6-2, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

8 numaralı seribaşı Rus raket Mirra Andreeva, Yunan rakibi Maria Sakkari'yi 6-0-6-4'lük setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu