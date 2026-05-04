Türk sporcular, İspanya'da düzenlenen Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 12 altın, 4 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Santa Susanna kentinde yapılan şampiyona sona erdi.

Şampiyonada Türk sporcular Aykut Turan (erkekler fizik +182 cm), Zeki Şimşek (21-23 yaş erkekler fizik +174 cm), Yılmaz Acar (bodybuilding -170 cm), Emre Şengül (bodybuilding -178 cm ve overall), Tolga Murat Balıkçı (tekerlekli sandalye), Doğancan Müyan (2 altın, klasik fizik açık siklet ile klasik bodybuilding -175 cm ve overall), Ömer Faruk Bayrak (klasik bodybuilding -180 cm), Tahir Tanış (klasik bodybuilding +180 cm), Atillahan Turan (gençler overall), Tuğsan Ercan (gençler bodybuilding 20-23 yaş) ve Gülçin Bektik (wellness ve overall) altın madalya kazandı.

Gökçen Burak Kutlukan (büyük erkekler -176 cm), Erkan Güler (21-23 yaş erkekler fizik +174 cm), İsmail Yalçın (bodybuilding -170 cm) ve Özgür Gültepe (gençler bodybuilding) ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalya kazanan sporcular ise şöyle:

"Atakan Demirtaş (erkekler fizik -182 cm), Mert Tezbaşaran, Üzeyir Ok (gençler klasik vücut geliştirme), Ozan Doruk (master klasik bodybuilding), Ergün Bağcıvan (master men bodybuilding 50+ açık siklet), Hakan Şen (men's fit model open), Aleyna Durmaz (kadınlar fizik) ve Melisa Kurt (fit model)."