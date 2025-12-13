Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda 5 madalya

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli sporcular birisi altın olmak üzere beş madalya kazandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde kadınlarda 4 sıklette mücadeleler yapıldı. Kadınlar 57 kiloda Rüya Diler Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye şampiyonadaki ikinci altın madalyasını kazandırdı. Aynı kiloda Mümüne Nur Göz gümüş madalya elde ederken, 49 kiloda Mülkiye Ece Ulusoy, 62 kiloda Dilara Şirin ve 73 kiloda Yüsra Ersin bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, üç gün sonunda şampiyonada 2 altın, 4 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 11 madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde erkeklerde 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak. - İSTANBUL