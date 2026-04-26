Haberler

Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Club Deportivo Amivel'i 106-99 mağlup ederek şampiyon oldu.

İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası final maçında Club Deportivo Amivel'i 106-99 mağlup eden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, şampiyon oldu. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Genel Sekreter Uğur Fora, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil ile Beşiktaş Bedensel Engelliler Spor Şubesi Komite Başkanı Elçin Kılıç takip etti.

Siyah-beyazlılar maça; Bulut Atabey, Bülent Yılmaz, Jaylen Brown, Maşide Çakır ve Zafer Gültekin beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk periyodu 25-23 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 51-51 eşitlikle tamamladı. Final periyoduna 81-75 önde giden Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, karşılaşmadan 106-99 galip ayrıldı ve İstanbul 2026 Türkiye Sigorta EuroCup3 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

