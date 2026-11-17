Avrupa şampiyonluğu bulunan milli yüzücü Eymen Özdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.

Uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Eymen Özdemir, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette sporcunun elde ettiği başarılar ve gelecek dönem hedefleri üzerine görüşüldü. İl Müdürü Kalın, milli yüzücü Özdemir'i tebrik ederek katılacağı yeni müsabakalarda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı