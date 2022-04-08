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Avrupa şampiyonu Işık'ın hedefi dünya şampiyonluğu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avrupa şampiyonu Işık'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Malatyalı Avrupa Şampiyonu Boksör Enes Işık, hedefinin dünya ve olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

MALATYA (İHA) - Malatyalı Avrupa Şampiyonu Boksör Enes Işık, hedefinin dünya ve olimpiyatlarda Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonu Enes Işık, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret etti. İstanbul'da 13-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan Avrupa Şampiyonasında, Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcusu Enes Işık, Kayhan'ı ziyarette, hedefinin daha yüksekler olduğunu söyledi. Işık, bundan sonraki hedefinin dünya ve olimpiyatlarda da en iyi dereceyi elde etmek olduğunu belirtti. Milli boksör Işık, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Kayhan ise sporcuyu tebrik ederek, bundan sonraki şampiyonalarda da başarılar diledi.

Enes Işık ayrıca, Erzurum'da 16-18 Mart tarihleri arasında yapılan Üniversitelerarası Kick Boks Türkiye Şampiyonasında ve 28 Mart-1Nisan 2022 tarihleri arasında Balıkesir'de yapılan Üniversitelerarası Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye ikinciliği derecelerini elde etmişti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Altın Madalya, Türkiye, Malatya, Kayhan, Spor, Haberler

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