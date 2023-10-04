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Avrupa Olimpiyat Komitesi 52. Genel Kurulu İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin (EOC) 52. Genel Kurulu, İstanbul'da Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenecek. Genel kurula EOC Başkanı Spyros Capralos, TMOK Başkanı Uğur Erdener ve birçok ülkenin temsilcisi katılacak. Geçmiş dönemde yapılan organizasyonlar değerlendirilecek ve gelecek yıllardaki oyunlar konusunda oturumlar yapılacak.