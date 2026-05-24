Avrupa şampiyonu milli okçular, Muğla'da çiçeklerle karşılandı

Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadın ve erkeklerde altın madalya kazanan milli sporcular Hazal Burun ile Emircan Haney, memleketleri Muğla'da çiçeklerle karşılandı. Sporcular ve antrenörleri için Valilik önünde tören düzenlendi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın da aralarında bulunduğu heyet, şampiyon sporcular ve antrenörlerine Muğla Valiliği önünde karşılama töreni düzenledi. Başarılı sporculara çiçek takdim edildi.

Açıkbaş, karşılamada yaptığı konuşmada, Muğla'nın son yıllarda sporda Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğunu söyledi.

Hazal ve Emircan'ın da kendilerini fazlasıyla gururlandırdığını ifade eden Açıkbaş, "Kendileri Avrupa şampiyonu oldu. İkisini de gönülden tebrik ediyoruz. Emek sarf edenlere de teşekkür ediyoruz." dedi.

Sporcuların antrenörü Ejder Sözen de çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası uzun zamandır hedeflediğimiz bir yarışmaydı. Sezonun ortasında hedef olarak belirlediğimiz ve ileride hayal olarak kurduğumuz olimpiyat sürecinin çok önemli bir adımı olarak görüyorduk. Biz her iki kulvarda da bu sonuca ulaşabileceğimize yürekten inanıyorduk. Bu iki güzel çocuk, Türkiye'yi olimpiyatlarda makaralı yayda temsil etmeye en büyük iki aday. O hedefte çalışmaya devam edeceğiz. Basamakları birer birer çıkıyoruz."

Avrupa şampiyonu milli sporculardan Hazal Burun, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bunu Emircan ile başarmış olmak benim için çok büyük bir gurur. Çok emek veriyoruz ve ter döküyoruz." dedi.

Emircan Haney ise Hazal Burun ile yıllardır aynı hedef için ter döküp mücadele ettiklerine değinerek, "Avrupa Şampiyonası da kendimize koyduğumuz bir hedefti. İki farklı kulvarda da final mücadelesi verdik. Finali de kazandık. Muğla'mıza iki altın madalyayla döndük. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen, 41 ülkeden 307 okçunun mücadele ettiği ve bugün sona erecek şampiyonada Hazal Burun, makaralı yay kadınlar finalinde Danimarkalı Tanja Gellenthien ile karşılaşmış ve rakibini 147-146 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Milli okçu Emircan Haney ise makaralı yay erkekler kategorisinde Polonyalı rakibi Przemyslaw Konecki'yi yenerek altın madalyayı kazanmıştı.

Şampiyona, bugün klasik yay final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı
