Avrupa, Merih Demiral'ı konuşuyor! Galatasaray'ı deviren Pedri'ye nal toplattı

Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 2-1 yenilerek veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu belli oldu.

YILDIZ FUTBOLCULARI GERİDE BIRAKTI

Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu. Milli futbolcumuz,Barcelona forması giyen Pedri'yi, Braga forması giyen Abel Ruiz'i ve West Ham forması giyen Soucek'i geride bıraktı.

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