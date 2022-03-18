Avrupa, Merih Demiral'ı konuşuyor! Galatasaray'ı deviren Pedri'ye nal toplattı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu dün gece oynanan maçlarla sona erdi. Çeyrek finale adını yazdıran takımlardan Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Barcelonalı Pedri'yi geride bırakarak Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 2-1 yenilerek veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın oyuncusu belli oldu.
YILDIZ FUTBOLCULARI GERİDE BIRAKTI
Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu. Milli futbolcumuz,Barcelona forması giyen Pedri'yi, Braga forması giyen Abel Ruiz'i ve West Ham forması giyen Soucek'i geride bıraktı.
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