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Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

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Yeni formatındaki Avrupa Ligi’nde bu sezon üç takımla mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri açıklandı. Konferans Ligi'nde mücadele edecek Başakşehirspor'un rakipleri ise birazdan belli olacak.

Yeni formatındaki Avrupa Ligi’nde bu sezon üç takımla mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Galatasaray : Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dynamo Kiev, Elfsborg (İsveç), RFS (Letonya)

Fenerbahçe : Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG (Belçika), Midtjylland (Danimarka), Athletic Bilbao, Twente.

Beşiktaş : Frankfurt, Ajax, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Bodø/Glimt, Athletic Bilbao, Twente.

Konferans Ligi’nde mücadele edecek Başakşehirspor’un rakipleri birazdan belli olacak.

Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi’nde de 36 takım mücadele edecek.

2024-25 UEFA Avrupa Ligi finali Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mamés Stadyumunda oynanacak.

Konferans Ligi finali ise Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Bu iki ligin maç programı Cumartesi günü açıklanacak.

Takımların eleme performansları nasıldı?

Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu evinde, 3-3 biten ilk maçın rövanşında 5-1 ile geçti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys’a elenerek otomatik olarak Avrupa Ligi’ne kaldı.

Fenerbahçe de aynı turnuvanın üçüncü ön eleme turunda Fransa’dan Lille’e elenerek yine otomatik olarak Avrupa Ligi’nde müsade şansı yakaladı.

Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek lig aşamasında yarışmaya hak kazandı.

UEFA Konferans Ligi play off turunda mücadele eden Trabzonspor ise evinde İsviçre temsilcisi St. Gallen’e 0-0’un rövanşında penaltılarla yenilere Avrupa’ya veda etti.

BBC

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