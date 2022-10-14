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Avrupa Ligi'nde lider! Sivasspor, Kosova'dan 3 puanla dönüyor

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yendi. Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen kazanmasını bilen temsilcimiz grupta liderliğe yükseldi.

Ballkani ile Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Fadil Vokrri Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.

GERİDEN GELDİK

Karşılaşmada konuk ekip 36. dakikada Thaqi'nin golüyle öne geçti ve soyunma odasına Sivasspor, 1-0 geride gitti. 72. dakikada temsilcimizde gol perdesini Hakan Arslan açtı. 81. dakikada ise Angielski Sivasspor'a galibiyeti getiren isim oldu.

Avrupa Ligi'nde lider! Sivasspor, Kosova'dan 3 puanla dönüyor

LİDERLİĞE YÜKSELDİK

Mücadeleyi 2-1 kazanan Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu'nda 7 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Ballkani ise 4 puanda kaldı.

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