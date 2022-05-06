Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Frankfurt ile Rangers kupa için mücadele edecek - Haberler

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Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu: Frankfurt ile Rangers kupa için mücadele edecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde finale çıkan takımlar belli oldu. Alman ekibi Frankfurt ile İskoç ekibi Rangers, 18 Mayıs tarihinde İspanya'da final mücadelesi verecek.

Uefa Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar, bugün oynanan yarı final rövanş maçlarının ardından belli oldu. West Ham United'ı eleyen Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig'i saf dışı bırakan Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

İlk maçta deplasmanda İngiltere temsilcisi West Ham United'ı 2-1 mağlup eden Almanya takımı Eintracht Frankfurt, ikinci maçta da kendi sahasında rakibini 1-0 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

İlk maçta Almanya ekibi RB Leipzig'e deplasmanda 1-0 mağlup olan İskoçya temsilcisi Rangers ise rakibini rövanş maçında kendi sahasında 3-1'lik skorla yenerek adını finale yazdıran bir diğer takım oldu.

Eintracht Frankfurt ile Rangers'ı karşı karşıya getirecek olan UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor

Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Rangers, UEFA, Spor, Haberler

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