Avrupa Ligi, İsrail'de Maçların Başlayacağını Duyurdu

Güncelleme:
Avrupa Ligi yönetimi, İsrail'in 9 Aralık'tan itibaren basketbolda Avrupa kupası maçlarına ev sahipliği yapacağını açıkladı. Hapoel Midtown, 9 Aralık'ta Veolia Towers Hamburg'u ağırlayacak. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk Avrupa kupası müsabakası olacak.

Avrupa Ligi yönetimi, İsrail'in 9 Aralık'tan itibaren basketbolda Avrupa kupası maçlarına ev sahipliği yapmaya başlayacağını açıkladı.

Organizasyonun açıklamasına göre Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüpler, 1 Aralık'tan itibaren basketbolda Avrupa kupası maçlarına ev sahipliği yapması konusunda anlaşılan İsrail'in mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Uygulanacak güvenlik önlemlerinin yerinde kapsamlı incelenmesi ve çeşitli hükümet organlarıyla resmi toplantıların ardından gerçekleştirilen detaylı incelemelerden sonra İsrail'in 9 Aralık'tan itibaren karşılaşmalara yeniden ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Karara göre Hapoel Midtown, BKT Avrupa Kupası'nın 10. haftasında Veolia Towers Hamburg'u 9 Aralık'ta İsrail'de ağırlayacak. Bu karşılaşma, basketbolda Ekim 2023'ten bu yana İsrail'de oynanacak ilk Avrupa kupası müsabakası olacak.

Avrupa Ligi'nin 15. haftasında ise 11 Aralık'taki Maccabi Rapyd-LDLC ASVEL karşılaşması, İsrail'de oynanacak. Bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI de Avrupa Ligi'nin 16. haftasındaki Kızılyıldız mücadelesini ülkesinde oynayacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Haberler.com
