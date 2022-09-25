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Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında beşinci etap tamamlandı

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Avrupa Le Mans Serisi otomobil yarışlarında beşinci etap tamamlandı

2022 Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) mücadele eden Türkiye Yarış Takımı, Belçika'da düzenlenen beşinci etaptan zaferle ayrıldı.

2022 Avrupa Le Mans Serisi'nde (ELMS) mücadele eden Türkiye Yarış Takımı, Belçika'da düzenlenen beşinci etaptan zaferle ayrıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre pilotlar Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Will Stevens'dan oluşan Türkiye Yarış Takımı, Spa-Francorchamps'taki 4 saatlik mücadelenin ardından "LMP2 Pro-Am" sınıfında birinci oldu.

Yoluç ve takım arkadaşları, hem takımlar hem de pilotlar sıralamasında 25 puan farkla liderliğini korudu.

Avrupa Le Mans Serisi'nin son yarışı, 16 Ekim'de İtalya Portimao pistinde yapılacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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