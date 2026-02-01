Haberler

GSB, Avrupa Kış Spor Haftası'nın başladığını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Kış Spor Haftası'nın 1-8 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlikler, katılımcılara çeşitli kış sporları ve hareketli yaşam imkanı sunacak.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB), Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Kış Spor Haftası'nın başladığını duyurdu.

GSB ve Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Kış Spor Haftası kapsamındaki etkinlikler Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) koordinasyonunda ve Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak 1–8 Şubat 2026 tarihleri arasında toplam 11 ilde gerçekleştirilecek. Ankara, İstanbul, Bursa, Erzurum, Kars, Hakkari, Gümüşhane, Samsun, Rize, Bolu ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek programda her yaştan bireye hitap eden kış sporları ve hareketli yaşamı destekleyen etkinlikler katılımcılarla buluşturulacak.

Kış aylarının genellikle hareketsizliğin arttığı bir dönem olarak algılandığını söyleyen HİS Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu, bu algıyı değiştirmek için sahada olduklarını belirterek, "Yaş, zaman ve mekan farkı gözetmeden vatandaşlarımızı sportif faaliyetlerle buluşturuyoruz. Türkiye genelinde 11 ilde düzenleyeceğimiz etkinliklerle, kış spor oyunları ve farklı fiziksel aktivitelere katılım imkanı sunacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın, belki de daha önce hiç deneyimlemedikleri bir spor branşıyla tanışmalarına ve yeni kazanımlar elde etmelerine katkı sağlayacağız. Bu yaklaşım yalnızca bireysel kazanımlarla sınırlı değil. Spor, toplumsal hareketlilik ve dayanışma açısından da önemli bir rol üstleniyor. Hareketli bir toplum, güçlü bir geleceğin temelidir. Bu anlayış doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere sağladığı imkanları son derece kıymetli buluyor, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
