Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporculardan 3 final
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk gününde Türk Milli Takımı'ndan Enes Özdemir, Uğur Aktaş ve Ömer Faruk Yürür finale yükseldi. Fatma Naz Yenen ise bronz madalya maçına çıkacak.
AVRUPA Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen şampiyonada Türk Milli Takımı önemli başarılara imza attı.
Erkek Kata'da Enes Özdemir, Erkek Kumite +84 kiloda Uğur Aktaş ve Erkek Kumite -75 kiloda Ömer Faruk Yürür finale yükselerek altın madalya mücadelesi vermeye hak kazandı. Kadın Kumite -61 kiloda mücadele eden Fatma Naz Yenen ise bronz madalya maçına çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı