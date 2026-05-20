Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporculardan 3 final

AVRUPA Büyükler Karate Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen şampiyonada Türk Milli Takımı önemli başarılara imza attı.

Erkek Kata'da Enes Özdemir, Erkek Kumite +84 kiloda Uğur Aktaş ve Erkek Kumite -75 kiloda Ömer Faruk Yürür finale yükselerek altın madalya mücadelesi vermeye hak kazandı. Kadın Kumite -61 kiloda mücadele eden Fatma Naz Yenen ise bronz madalya maçına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı