Milli para karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya

Güncelleme:
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli para sporcular Berkay Uslu altın, Ahmet Kayra Ödemiş gümüş madalya kazandı.

Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonanın son günü, erkek tekerlekli sandalye finalinde iki milli sporcu Berkay Uslu ile Ahmet Kayra Ödemiş karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 42 puanla tamamlayan Berkay Uslu, Avrupa şampiyonu, 41,1 puanla tamamlayan Ahmet Kayra Ödemiş de Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman
