Avrupa Karate Şampiyonası, Almanya'da başladı

Almanya'nın Frankfurt kentinde 50 ülkeden 499 sporcunun katılımıyla başlayan Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye, 15 erkek, 13 kadın ve 7 para sporcudan oluşan kadrosuyla yer alıyor. Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, genel klasmanda ilk 3 hedeflediklerini açıkladı.

Frankfurt kentinde 50 ülkeden 499 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye 15 erkek, 13 kadın ve 7 para sporcudan oluşan geniş bir kadroyla yer alıyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takımız Almanya'ya çok iyi hazırlanarak geldi. Yaklaşık 3 aydır antrenmanlarımızı yapıp, diri bir şekilde geldik. İnşallah burada genel klasmanda ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Gerçekten güçlü bir takımımız var. Altın madalya sayımızın artacağını umut ediyoruz. Avrupa şampiyonalarında biz ya birinci ya ikinci oluyoruz. İnşallah burada da hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Para Karate Avrupa Şampiyonası'nın da birlikte yapılıyor olmasına değinen Taşdemir, "Takımların bütünlüğü açısından çok güzel bir durum. Sporcuların ayırt edilmeden burada yarıştırılması güzel bir motivasyon sağlıyor." dedi.

Organizasyonun, İstanbul'da gerçekleştirilecek 2027 Avrupa Oyunları'na kota veren bir statüde olduğuna da dikkati çeken başkan Taşdemir, "2026 Mart ile 2027 Mart ayı arasındaki şampiyona ve premier lig organizasyonlarında kota alacak sporcular, Avrupa Oyunları'nda yarışacaklar. Bizim 12'de 12 kotamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyona, 24 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.

Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman
