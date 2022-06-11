Avrupa Kadınlar Açık Kulüpler Hokey şampiyonu: Alanya Stars - Haberler

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Avrupa Kadınlar Açık Kulüpler Hokey şampiyonu: Alanya Stars

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Avrupa Kadınlar Açık Kulüpler Hokey şampiyonu: Alanya Stars

Alanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası'nda Alanya Stars Hokey Kulübü, grubunun şampiyonu oldu.

Alanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası'nda Alanya Stars Hokey Kulübü, grubunun şampiyonu oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C3 Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde yapıldı.

4 gün boyunca devam eden müsabakaların final gününde Alanya Stars Hokey Kulübü, rakibi Gwent HC kulübünü 2-1 yenerek grubunun şampiyonu oldu. Swansea HC Kulübü de rakibi HC Luxembourg takımını 17-0 yenerek grubunun birincisi oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Stars Kulüp Başkanı Mahir Oktay ve Türkiye Hokey Federaasyonu Antalya İl Temsilcisi Hasan Dişkaya verdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Avsallar Türkiye Alanya Spor Haberler

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