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Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular başarılı performans sergiledi

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Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda koparmada Onur Demirci altıncı, Muhammed Emin Burun ise sekizinci oldu.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 109 kiloda koparmada Onur Demirci, 168 kiloyla altıncı, Muhammed Emin Burun ise 166 kiloyla sekizinci oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın sekizinci gün akşam seansında ay-yıldızlı sporculardan 109 kiloda Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci, podyuma çıktı.

Koparmada, milli sporculardan Onur Demirci 168 kiloluk kaldırışıyla altıncı sırada yer aldı. Koparmada ay-yıldızlı haltercilerden Muhammed Emin Burun ise 166 kiloluk kaldırışıyla sekizinci oldu.

Koparmada, Azerbaycan'dan Dadash Dadashbaylı, 176 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, Bulgaristan'dan Hristo Hristov 175 kiloluk kaldırışıyla ikinci, Almanya'dan Matthaeus Hofmann 172 kiloluk kaldırışıyla üçüncü sıraya yerleşti.

Avrupa Halter Şampiyonası, erkekler 109 kiloda silkme mücadelesiyle devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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