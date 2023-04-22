Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Burhan Akbudak finale yükseldi

Zagreb'de düzenlenen 2023 Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın sabah seansında 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Selçuk Can, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar eleme maçlarına çıktı.

Avrupa Şampiyonası'nın son gününde milliler 3 madalya 1 repesaj maçına çıkacak. Burhan Akbudak altın madalya için, Murat Fırat ve Selçuk Can bronz madalya, Kerem Kamal ise repesaj maçına çıkacak. Kazanması halinde bronz madalya mücadelesi verecek. 97 kiloda ise Metehan Başar ilk turda rakibine yenildi ve elenen ilk isim oldu.