Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Hakan Büyükçıngıl, yarı final maçını kaybetti.

Başkent Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda yapılan organizasyon, erkekler serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor.

Hakan Büyükçıngıl, elemelerde Ukraynalı Volodymyr Kochanov?'u tuşla, çeyrek finalde de Dünya Güreş Birliği (UWW) takımından Shamil Musaev'i 6-5 mağlup ederek yarı finale kaldı.

Finale yükselme maçında Azerbaycan adına güreşen Giorgi Meshvildishvili ile karşılaşan Hakan, rakibine 3-1 yenildi. Serbest stil 125 kiloda yarın bronz madalya maçına çıkacak milli sporcu?, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmaya çalışacak.?????

Osman ve Fatih, repesaj hakkı elde etti

Türkiye'yi 86 kiloda temsil eden Osman Göçen, ilk maçında Bulgaristan adına güreşen Engin Rashid İsmail'i 11-0 teknik üstünlükle yendi.

Son 16 turunda dünya şampiyonu Yunan Georgios Kougioumtsidis'i 5-3 mağlup eden Osman, çeyrek finalde UWW takımından Ibragim Kadiev'e 7-6 yenildi.

Rus güreşçi Kadiev'in finale yükselmesiyle Osman, repesaj hakkı elde etti. Milli güreşçi, repesaj maçını kazanması halinde bronz madalya için mindere gelecek.

Polonyalı Filip Wladyslaw Szucki'yi 92 kilo elemelerinde 10-5'lik skorla geçen Fatih Altunbaş, çeyrek finalde Bulgaristan'dan Ahmed Sultanovich Bataev'e 6-3 mağlup oldu. İlk kez büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fatih de Bataev'in finale kalmasıyla repesaj hakkı kazandı.

Bu sıkletlerde repesaj ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.

Erkekler serbest stilde milli sporcular Yusuf Demir (57 kilo), Emrah Ormanoğlu (61 kilo), Remzi Temur (70 kilo), Ömer Faruk Çayır (74 kilo), Okan Tahtacı (79 kilo) ve Rıfat Eren Gıdak'ın (97 kilo) madalya şansı kalmadı.