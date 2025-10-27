Haberler

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası Arnavutluk'ta Başlıyor

28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'un Durres kentinde yapılacak olan şampiyonada Türkiye'den 30 sporcu mücadele edecek. Federasyon başkanı Talat Ünlü, genç sporcuların bu organizasyondaki başarılarının Türk halterine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyor.

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası yarın Arnavutluk'ta başlayacak.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre 28 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Durres kentinde düzenlenecek organizasyona, Türkiye'den 30 sporcu katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, genç sporcuların Avrupa şampiyonasında elde edecekleri başarıların Türk halterine yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Şampiyonada mücadele edecek sporcular şöyle:

Genç kadınlar: Bahar Kırat, Hatice Karagöz, Tuğba Nur Koz, Medine Saime Balaban, Tuana Süren, Büşra Çan, Fatmagül Çevik, Ezgi Kılıç

Genç erkekler: Ramazan Efe Yılmaz, Burak Aykun, Mustafa Eliş, Halil İbrahim Akbulut, Engin Kara, Kerem Kurnaz, Kaan Kahriman, Batuhan Akbaş, Selahattin Altın

23 Yaş altı kadınlar: Gamze Altun, Cansel Özkan, Tuba Kılınç, Aysel Özkan, Dilara Uçan, Sara Yenigün

23 Yaş altı erkekler: Mustafa Erdoğan, Harun Algül, Yusuf Fehmi Genç, Hakan Şükrü Kurnaz, Muhammed Emin Burun, Ali Oflaz, Taner Çağlar

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
