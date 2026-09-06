MXGP Türkiye'de EMX125 ve EMX250'de Kazananlar Belli Oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı olan MXGP Türkiye, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde devam ediyor. Organizasyonda EMX125 kategorisinde Ricardo Bauer birinci olurken, EMX250'nin ikinci yarışını ise İspanyol sporcu Francisco Garcia kazandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası yarışlarında EMX125 ve EMX250 kategorilerinin ikinci yarışları gerçekleştirildi. EMX125 kategorisinde Ricardo Bauer birinci olurken, Avusturyalı M. Ernecker ikinci, Fransız Sleny Goyer ise üçüncü sırada yer aldı. EMX250 kategorisinin ikinci yarışında ise İspanyol sporcu Francisco Garcia birinci, Danimarkalı Nicolai Skovbjerg ikinci, Avustralyalı Jake Cannon üçüncü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı