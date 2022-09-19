Avrupa, Enner Valencia'yı konuşuyor! Haaland ve Lewandowski'yi solda sıfır bıraktı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle adeta kendini bulan Enner Valencia, Avrupa'nın dev golcülerini geride bıraktı. Ekvadorlu yıldız, dakika başına attığı gol sayısıyla Haaland ve Lewandowski'yi geçerek zirvede yer aldı.

Son olarak Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Enner Valencia attığı gol ile yıldızlaştı. Bu sezon harikalar yaratan Ekvadorlu golcü, Avrupa'ya da damga vurdu.

HAALAND VE LEWANDOWSKI'Yİ GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de dakika başı en fazla gol atan oyuncular listesinde Haaland ve Lewandowski'yi geride bıraktı.

47 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Enner Valencia 47 dakikada 1 gol atarken, Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland 52 dakikada 1 gol attı. Barcelona'nın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Lewandowski ise 56 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Dakika/Gol sayıları: