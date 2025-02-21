Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın 'Günaydın' paylaşımı taraftarı çıldırttı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, toplamda 6-3'lük skorla Avrupa Ligi'nde elendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın su topu takımından bir fotoğrafla yaptığı "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımı tepki çekti. Bazı taraftarlar takımın Avrupa'da oldukça başarısız görüntü çizdiğini ve elenmeyi hak ettiklerini belirtti. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda taraftarların büyük bir kısmının takımın Avrupa'dan elenmesiyle büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

İşte o paylaşım;