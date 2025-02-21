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Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın "Günaydın" paylaşımı taraftarı çıldırttı

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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalan ve toplamda 6-3'lük skorla elenen Galatasaray'a taraftarlarından büyük tepki geldi. Galatasaray'ın su topu takımından bir fotoğrafla yaptığı "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımına taraftarlardan tepki geldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda rakibine 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, toplamda 6-3'lük skorla Avrupa Ligi'nde elendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın su topu takımından bir fotoğrafla yaptığı "Günaydın Galatasaray Ailesi" paylaşımı tepki çekti. Bazı taraftarlar takımın Avrupa'da oldukça başarısız görüntü çizdiğini ve elenmeyi hak ettiklerini belirtti. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda taraftarların büyük bir kısmının takımın Avrupa'dan elenmesiyle büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

İşte o paylaşım;

Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın 'Günaydın' paylaşımı taraftarı çıldırttı

Avrupa'dan elenen Galatasaray'ın
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

rezil takim ben anladim bi gs li olarak ligde kollandigimizi ben asil biri olarak birakiyorum gs yi dunyada nagmalup takim kalmamis ligde avrapuda hep yeniliyoz ligde hicmi hatamiz yok ben kabul etmiyorum gs bitmisdir benim icin

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

avrupada çok başardılar ya onu paylaşmışlar yüzsüzler..

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Neyapsin kollanamiyor avrupada

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Haber YorumlarıSonay KUROĞLU:

sutopu resmi koymuşlar??????

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Galatasarayı zor zamanlarda bırakmak karaktersizliktir. Avrupa'da lig aşamasında çok iyi oynadılar. Tottenhama ve diğer takımlara çıkardığı oyuna şapka çıkarırken biz neden bu şekilde pervasızca saldırıyoruz. Makul daire çerçevesinde eleştiri makbuldür. Ben de kabul ediyorum, Avrupa'da lig aşamasının son iki maçında ve ligin son bir kaç maçında kalibresinin çok altında oyun çıkardı. Ama zor zamanlarda takımını yüzüstü bırakanlardan taraftar olmaz. Zaten Galatasaray'ın bu satıcılara da ihtiyacı yoktur.

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Haber Yorumlarıhatice kerzan:

EzikSaray bundan sonra benim için senin adın. Yanlış anlaşılmasın ben Eziksaraylıyım. AZ ne yaptı öyle kauçuk gibisiniz. İlk Maçtada 8/2 yenilecektiniz ikincide daha vahim . Ula siz paf takımısınızda bizimmi haberimiz yok. İnşallah Fener AZ den beter eder sizide aklınız başınıza gelir.

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Haber YorumlarıMGk:

Ali Koç denen zatın yüzünden yüzümüz hepten Türkiye Ligine döndü Fenere benzemeye başladık biz bu değiliz

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Haber YorumlarıSuleyman Karakaya:

evet elendik ama yonetim çok kötü transferler yapti neyse kuşlar sizin daha finalini görmediğiniz kupa bizim müzede uzerinden 25 yilda gecse gercek bu haydin gidin kümesinizi deşiniz

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