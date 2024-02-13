Avrupa'da var, ligde ve kupada yok! Fenerbahçe'de ortalığı karıştıracak Kent kararı
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın 85. dakikasında Dzeko'nun yerine oyuna giren ve tarafarların büyük beğenisini alan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesine dahil edilmedi. Ligde sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek olan Ryan Kent, sadece Konferans Ligi'nde forma giyebilecek.
16 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'de yabancı sınırı gereği TFF listesine bildirilmeyen 2 oyuncu belli oldu.
KENT KADROYA YAZILMADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 14 yabancı bildirilen listede, sakatlığı sebebiyle sezon başında da lisansı çıkarılmayan Luan Peres'in dışında İngiliz oyuncu Ryan Kent de yer almadı.
İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?
Teknik direktör İsmail Kartal da Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada konuya değinmiş ve "Ryan Kent oyuncumuz. Avrupa listesine yazdık. TFF'ye 48 saat içerisinde liste vereceğiz. 15 yabancı var. 1 tanesini dışarı çıkaracağız. Ekibimle beraber değerlendirme yapıp karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede yer alan isimler şöyle;
- Dominik Livakovic
- Bright Osayi-Samuel
- Jayden Oosterwolde
- Rodrigo Becao
- Alexander Djiku
- Leonardo Bonucci
- Rade Krunic
- Fred
- Sebastian Szymanski
- Miha Zajc
- Dusan Tadic
- Joshua King
- Edin Dzeko
- Michy Batshuayi