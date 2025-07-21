Avrupa'da Takımların Rakipleri Belli Oluyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu kuraları çekiliyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlenirken, kulüpler transfer dönemine de odaklanmış durumda.

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Uefa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu kuraları çekilecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu belli olacak. Ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi ve Başakşehir FK'nın Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belirlenecek. Kura çekimleri 13.00, 14.00 ve 15.00'te gerçekleştirilecek.

TRANSFER DÖNEMİ

- Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor

GALATASARAY

11.30 Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampındaki çalışmalarına basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. Antrenman öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0 mağlup etti.

11.00 Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampındaki çalışmalarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah-beyazlılarda, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

18.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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