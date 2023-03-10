Avrupa'da fırsat teptik! İşte ülke puanındaki son durumumuz

Temsilcilerimiz Avrupa gecesini galibiyet alamadan tamamladı. Fenerbahçe Sevilla'ya, Sivasspor ise Fiorentina'ya kaybetti. Gent ile berabere kalan Başakşehir, ülke puanına tek katkı veren takım oldu. Gecenin sonunda ülke sıralamamız değişmedi ancak 2 galibiyet çıkarabilseydik Devler Ligi'ne direkt katılım yolunda büyük avantaj sağlayacaktık.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Gent ile 1-1 berabere kaldı. Konferans Ligi'ndeki Sivasspor ise deplasmanda 1-0 kaydetti.

FIRSATI TEPTİK

Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme konusunda fırsat teptik. 2 galibiyet, 1 beraberlik ile takımları bulunmayan Sırbistan ve Avusturya'yı geçip ilk 11 içine dahil olacaktık. Tek puan katkısı Başakşehir'den geldi.

200 PUAN GELDİ

Türkiye, UEFA'da beraberliğe 200, galibiyete 400 puan alıyor. 11. sıradaki takımı bulunmayan 32.37 puanlı Sırbistan'ı, 31.700 puanla takip ediyoruz. Başakşehir'in getirdiği 200 puandan önce 31.500 puanımız vardı.

ARDIMIZDA BASEL VAR, UMUT DEVAM EDİYOR

Sıralamada üstümüzde bulunan Sırbistan ve Avusturya'dan temsilci kalmadı. Türkiye ise 3 takımla yoluna devam ediyor. Hemen alt sıramızda yer alan İsviçre'den ise sadece Basel, Avrupa macerasını sürdürüyor. İsviçre ekibi Basel, sahasında Slovan Brastislava ile 2-2 berabere kaldı. Ülke puan sıralamasında ilk 11 'de yer alırsak, 2024 yılında şampiyon olacak takımımız Devler Ligi'ne direkt katılacak.

UEFA Ülkeler puanı:

15. Çekya: 29.050 (Takımı yok)

14. Ukrayna: 29.300 (Shakhtar)

13. İsviçre: 29.875 (Basel)

12. Türkiye: 31.700 (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor)

11. Sırbistan: 32.375 (Takımı yok)

10. Avusturya: 34.000 (Takımı yok)

9. İskoçya: 36.400 (Takımı yok)