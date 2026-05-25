Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti

Avrupa futbolunda 2025-2026 sezonu, tarihi bir döneme sahne oldu. Birçok Avrupa liginde yarım asrı aşan şampiyonluk hasretleri biterken, bazı köklü kulüpler ise asırlık tarihlerinde ilk kez mutlu sona ulaştı.

Avrupa'nın birçok liginde bu sezon kelimenin tam anlamıyla "ezber bozan" sonuçlar ortaya çıktı. Taraftarlarının nesiller boyu şampiyonluk göremediği, sadece geçmişteki başarı hikayeleriyle büyüyen kulüpler, bu sezon liglerinde zafere uzanarak adlarını altın harflerle tarihe yazdı. Avusturya'dan İsviçre'ye, Romanya'dan İskandinavya'ya kadar uzanan bu şampiyonluk dalgası, futbolun sadece bütçelerle değil, inanç ve doğru yapılanmayla da kazanılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

128 yıllık Thun tarihinde ilk kez zirvede

1898 yılında kurulan ve 128 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan FC Thun, bu sezon İsviçre futbolunun devlerini geride bırakarak tarihinde ilk kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı. İsviçre ekibinin bu tarihi başarısı, Avrupa'da yılın en büyük sürprizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

LASK Linz, 61 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi

Avusturya futbolunda Salzburg ve Sturm Graz gibi ekiplerin gölgesinde kalan LASK Linz, tam 61 yıl süren şampiyonluk hasretine bu sezon son verdi. En son 1964-1965 sezonunda bu sevinci tadan kulüp, yarım asırdan fazla süren bekleyişin ardından taraftarlarına yeniden şampiyonluk gururu yaşattı.

Danimarka ve Romanya'da yıllar sonra gelen şampiyonluklar

Danimarka'nın köklü kulüplerinden Aarhus, 40 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaştı. Benzer bir tarihi geri dönüş ise Romanya'da yaşandı. Craiova, tam 35 yıllık şampiyonluk özlemini bu sezon dindirerek Romanya futbolunda yeni bir dönemin kapısını araladı.

İskandinav futbolunda şampiyonluk hasreti bitti

İskandinav futbolunda da uzun yıllar süren şampiyonluk hasretleri son buldu. Norveç'te Viking, 35 yıl aradan sonra lig kupasını kaldırarak taraftarlarına büyük bir coşku yaşattı. İsveç'te ise 87 yıllık tarihinde daha önce hiç şampiyonluk kupası göremeyen Mjallby, tarihindeki ilk şampiyonluğa uzandı.

Levski Sofya ve Györ yıllar sonra yeniden zirvede

Bulgaristan futbolunun lokomotiflerinden Levski Sofya, 17 yıllık uzun bir sürecin ardından şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Macaristan'da da Györ, 13 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı