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Avrupa'da en iyi 11'e damga vurduk! İsmi ilk yazılanlar A Milli Takım'ın yıldızları oldu

Spor Haberleri

İspanya'nın köklü gazetesi Marca, Avrupa'da 5 büyük lig dışında forma giyen futbolculardan oluşan en iyi 11'i yaptı. Kadroda Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'da oynayan Orkun Kökçü yer aldı.

A Milli Takım'ın yıldızları, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyuncuların yer aldığı kadroda kendilerine yer buldu.

FERDİ VE ORKUN KADRODA

İspanyol gazetesi Marca tarafından yapılan kadroya Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü girdi. Milli yıldızların dışında Ajax 3, Sporting ise 2 futbolcu sokarak kadroya damga vurdu.

Marca'nın en iyi 11'i:

  • Diogo Costa/Porto
  • Ferdi Kadıoğlu/Fenerbahçe
  • Timber/Ajax
  • Inacio/Sporting
  • Santos/Zenit
  • Orkun Kökçü/Feyenoord
  • Alvarez/Ajax
  • Kudus/Ajax
  • Sesko/Salzburg
  • Ramos/Benfica
  • Gonçalves/Sporting

Avrupa'da en iyi 11'e damga vurduk! İsmi ilk yazılanlar A Milli Takım'ın yıldızları olduOrkun Kökçü

Avrupa'da en iyi 11'e damga vurduk! İsmi ilk yazılanlar A Milli Takım'ın yıldızları olduFerdi Kadıoğlu

Haberler.com - Spor

Ferdi Kadıoğlu Orkun Kökçü Fenerbahçe Feyenoord Spor Haberler

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