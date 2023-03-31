Avrupa'da en iyi 11'e damga vurduk! İsmi ilk yazılanlar A Milli Takım'ın yıldızları oldu
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İspanya'nın köklü gazetesi Marca, Avrupa'da 5 büyük lig dışında forma giyen futbolculardan oluşan en iyi 11'i yaptı. Kadroda Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'da oynayan Orkun Kökçü yer aldı.
A Milli Takım'ın yıldızları, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyuncuların yer aldığı kadroda kendilerine yer buldu.
FERDİ VE ORKUN KADRODA
İspanyol gazetesi Marca tarafından yapılan kadroya Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu ile Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü girdi. Milli yıldızların dışında Ajax 3, Sporting ise 2 futbolcu sokarak kadroya damga vurdu.
Marca'nın en iyi 11'i:
- Diogo Costa/Porto
- Ferdi Kadıoğlu/Fenerbahçe
- Timber/Ajax
- Inacio/Sporting
- Santos/Zenit
- Orkun Kökçü/Feyenoord
- Alvarez/Ajax
- Kudus/Ajax
- Sesko/Salzburg
- Ramos/Benfica
- Gonçalves/Sporting
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