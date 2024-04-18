Avrupa'da bir başka! Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Fransız ekibi Lille, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Yusuf, bu golle kulüp tarihine geçti.

12 GOLLE TARİHE GEÇTİ

Özellikle Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, Aston Villa'ya attığı golle Lille formasıyla Avrupa kupalarındaki 12. kez gol sevinci yaşadı ve kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf, bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 21'i ilk 11 olmak üzere 38 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.