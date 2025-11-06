Avrupa'da 3'te 3 yapan Samsunspor liderliğe oturdu

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor ile Hamrun karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.

SAMSUNSPOR YILDIZLARIYLA KAZANDI

Maçın başından sonuna kadar oyunun tek hakimi olan temsilcimiz Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

AVRUPA'DA 3'TE 3 VE LİDERLİK

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Avrupa'da oynadığı üçüncü maçını da kazanarak 9 puana yükseldi ve liderliğe oturdu. Malta temsilcisi Hamrun ise henüz puanla tanışamadı. Konferans Ligi'nin 4. hafta maçında Samsunspor, Breidablik deplasmanına gidecek. Hamrun, sahasında Lincoln Red'i ağırlayacak.