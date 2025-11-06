Haberler

Avrupa'da 3'te 3 yapan Samsunspor liderliğe oturdu

Avrupa'da 3'te 3 yapan Samsunspor liderliğe oturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında Hamrun'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükselterek liderliğe oturdu.

  • Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Hamrun'u 3-0 mağlup etti.
  • Samsunspor, Avrupa'da oynadığı üç maçı da kazanarak 9 puan topladı ve grubunda lider oldu.
  • Samsunspor'un gollerini Carlo Holse (20. dakika), Emre Kılınç (58. dakika) ve Marius Mouandilmadji (77. dakika) attı.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında Samsunspor ile Hamrun karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.

SAMSUNSPOR YILDIZLARIYLA KAZANDI

Maçın başından sonuna kadar oyunun tek hakimi olan temsilcimiz Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

AVRUPA'DA 3'TE 3 VE LİDERLİK

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Avrupa'da oynadığı üçüncü maçını da kazanarak 9 puana yükseldi ve liderliğe oturdu. Malta temsilcisi Hamrun ise henüz puanla tanışamadı. Konferans Ligi'nin 4. hafta maçında Samsunspor, Breidablik deplasmanına gidecek. Hamrun, sahasında Lincoln Red'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kastamonu'da oğluyla birlikte kaybolan kadının kardeşi: İki şüpheli var

En yakınlarındaki isim bir kişiyi işaret etti, o şüphe akıllara geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

helal olsun Samsun tebrikler, gögsümüzü kabarttınız

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Beşiktaş örnek alsın

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Malta takımını da yenemeyecekse :)))

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNiyaz Light:

Haberler bugun ayip ettin... Samsunspor ile ilgili mac oncesi ve mac icinde goller oldukca hicbir haber vermedin. Fb yada Gs konferans liginde oynasaydi haber yapmayacakmiydin.... Bugun Samsunspor'a ozur borcunuz var....

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
İbrahim Anlaşmaları'na bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeleri gösteriyor

O anlaşmaya bir ülke daha katıldı! Tüm oklar kardeş ülkeler üzerinde
Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

Türkiye'nin dev hava yolu şirketi resmen iflas etti
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Altın rekor üzerine rekor kırdı, yatırımcı oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme

Altın yerine herkes oraya yöneldi! Uzmandan dikkat çeken değerlendirme
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusunu açıkladı! Galatasaraylıları kızdıran sonuç

UEFA, haftanın oyuncusunu açıkladı, Galatasaraylılar çılgına döndü
Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
4 kişiye mezar olan bina zemin nedeniyle yıkılmış!

Kahreden gerçek açıklandı! Apartman, 4 kişiye bu yüzden mezar olmuş
PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı

PFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı
Festivalde sucuk ekmek yediler, bin pişman oldular

Sucuk festivalinde büyük şok! Katıldıklarına bin pişman oldular
Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi

Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.