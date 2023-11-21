Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin sonuçları

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımlarının sonuçları

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.

Kadın Milli Takımı, Aberdeen kentindeki organizasyonun dördüncü maçında Estonya'ya 9-7 yenilirken, beşinci karşılaşmasında ise Almanya'yı 9-5 mağlup etmeyi başardı.

Erkek Milli Takımı ise üçüncü maçında Çekya'ya 7-4, dördüncü mücadelesinde de Hollanda'ya 7-6 mağlup oldu.

Şampiyonada Türkiye, erkekler beşinci maçında Norveç, kadınlarda ise altıncı karşılaşmasında Danimarka ile karşılaşacak.

Avrupa Curling Şampiyonası, 25 Kasım'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.