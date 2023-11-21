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Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin sonuçları

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İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımlarının sonuçları

İskoçya'da düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası, grup müsabakalarıyla sürüyor.

Kadın Milli Takımı, Aberdeen kentindeki organizasyonun dördüncü maçında Estonya'ya 9-7 yenilirken, beşinci karşılaşmasında ise Almanya'yı 9-5 mağlup etmeyi başardı.

Erkek Milli Takımı ise üçüncü maçında Çekya'ya 7-4, dördüncü mücadelesinde de Hollanda'ya 7-6 mağlup oldu.

Şampiyonada Türkiye, erkekler beşinci maçında Norveç, kadınlarda ise altıncı karşılaşmasında Danimarka ile karşılaşacak.

Avrupa Curling Şampiyonası, 25 Kasım'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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